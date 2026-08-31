В ISW оцінили значення прориву України під Куп'янськом

Бійці корпусу "Хартія" повідомили про звільнення 2 квадратних кілометрів лісу під Куп'янськом. Ймовірно, перед цим українські сили знищили або подавили російські ударні дрони в районі.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Що означає прорив Сил оборони на Куп'янському напрямку?

Українські військові зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості на південний захід від Западного та продовжують просування на захід від Дворічної – обидва населені пункти розташовані на північ від Куп'янська.

Де просунулися бійці "Хартії": дивіться відео

Корпус опублікував відео з геолокацією, на якому видно щонайменше 15 – 20 українських військових, які заходять у ліс. Ймовірно, у штурмі брала участь піхотна група чисельністю до взводу.

На відео видно, що воїни вільно переміщуються відкритою місцевістю. Це може свідчити, що перед наступом захисники знешкодили російські дрони в цьому районі.

Раніше українські військові зайняли 7,5 квадратного кілометра лісосмуг на південний захід від Дворічної та просунулися до північної частини Западного.

Також Сили оборони нещодавно завдали ударів по скупченнях російських військових, безпілотних наземних машинах, радарах, засобах радіоелектронної боротьби, антенах зв'язку та ударних дронах типу "Молнія" на Куп'янському напрямку.

З 2025 року українські та російські війська намагаються відновити можливість маневрувати на полі бою. Нещодавні українські контратаки, зокрема на Куп'янському напрямку, та придушення російської оборони за допомогою дронів, ймовірно, є частиною цих зусиль,

– підсумували аналітики.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Бої тривають по обидва боки річки Оскіл.

Українські військові відтісняють росіян і скорочують площу їхніх плацдармів.

На західному березі Осколу росіянам стало складніше перекидати нові підрозділи до Куп'янська. Вони змушені рухатися вузькою смугою вздовж річки, яку захисники тримають під вогневим контролем.

На східному березі російські війська намагаються просуватися до Куп'янська-Вузлового. Ворог використовує дрони та невеликі групи піхоти, але Сили оборони стримують його просування.

Ситуація біля Великого Бурлука залишається стабільною. Росіяни мають лише незначне просування в лісосмугах поблизу Артільного.