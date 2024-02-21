Штурми доходять до абсурду: у ЗСУ розповіли про атаки ворога на Куп'янському напрямку

Куп'янськ залишається ключовою метою для російських окупаційних військ. Місто важливе, адже там є залізниця, тож ворог міг би отримати логістичний хаб для того, щоб забезпечувати своє угруповання.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Ілля Євлаш, додавши, що в урбанізованій місцевості можна розмістити багато складів, особовий склад, пункти управління. Це значно відрізняється від того, як ведуться бойові дії в полях.

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На цьому напрямку потужні фортифікаційні споруди ЗСУ

Окупанти розуміють всю важливість Куп'янська, тому зараз максимально акцентують там свої зусилля. Варто зазначити, що з літа 2023 року Україна зводила на цій ділянці фронту потужні фортифікаційні обладнання. Там будували укріпрайони, робили протитанкові рови, мінували всі загрозливі напрямки.

Ця робота триває досі. Наші військові встановлюють там тетраедри – так звані "зуби дракона", окопуються, намагаються використати всі складки місцевості для максимально ефективного ураження противника ще під час його розгортання в бойові порядки,

– розповів Ілля Євлаш.

Він навів приклад Табаївки, яку окупанти нібито захопили та кажуть, що вона під їхнім контролем. Насправді на цьому напрямку зараз ведуться бої. Але суть полягає в тому, що село розташоване в низині, а всі панівні висоти контролюють Збройні Сили України.

Для противника зайти в це село – це подібно до смерті. Його одразу вражатимуть всіма наявними засобами, зокрема дронами, мінометами та іншим озброєнням,

– наголосив Євлаш.

Штурми ворога доходять до абсурду

"Росіяни вдаються до штурмів, іноді це взагалі доходить до абсурду. Вони формують різні наступальні групи, можуть до взводу наступати просто колонами. До того ж зараз мінлива погода, тому не завжди є можливість пересуватися важкою технікою. Вони вдаються навіть до таких нахабних варіантів наступу", – розповів начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця".

Утім ворога одразу виявляють і завдають йому вогневого ураження потужною 155-міліметровою артилерією. Зазвичай, тоді у противника миттєво зникає азарт і бажання кудись наступати. Щобільше, трапляються випадки, коли, зазнавши великих втрат, окупанти відмовляються виконувати завдання.

У таких підрозділах як "Шторм-Z", "Шторм-V" продовжуються досить жорсткі дисциплінарні дії. Наприклад, розстріл перед строєм для того, щоб залякати бійців та змусити їх виконувати завдання,

– зауважив Ілля Євлаш.

Противник зазнає втрат, а кількість боєзіткнень не зменшується

Упродовж 20 лютого на цьому напрямку противник 763 рази обстріляв позиції Збройних Сил, завдав 8 авіаударів. Окрім керованих авіаційних бомб, окупанти використовують некеровані реактивні снаряди для ураження наших військ. Інколи таких снарядів можуть випустити 25 лише за один захід.

Відбулося 10 бойових зіткнень у яких противник втратив 368 окупантів та 154 одиниці озброєння військової техніки. Вони втрачають дуже багато своїх безпілотників. Лише за 20 лютого втратили 99 одиниць дронів,

– підкреслив Євлаш.

За його словами, все це свідчить про чудову роботу Сил оборони, підрозділів РЕБу, ПЗРК, ППО разом із побратимами з Повітряних сил.

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