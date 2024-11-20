Запеклі бої йдуть за кожну посадку, – заступник комбата "Ахіллесу" про бої за Куп'янськ

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Російські окупанти буквально кожного дня пробують атакувати, від чого зазнають реально великих втрат. Під час одного з штурмів вдалося знищити 50 одиниць ворожої техніки.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних безпілотників 92-ї бригади "Ахіллес" Олесь Маляревич, зауваживши, що завдання-мінімум для окупантів – захопити лівий берег річки Оскіл. Якщо їм вдасться це зробити, то вони будуть штурмувати вже правобережжя Куп'янщини.

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Яка ситуація на Куп'янщині

Як наголосив військовий, на цьому напрямку зібрані потужні сили серед українських підрозділів. Наші захисники завдають максимальних втрат ворогу. Звісно, є певні труднощі, адже постачання ресурсів там можливе лише через річку.

Російські окупанти мали наказ захопити Куп'янськ та лівобережжя річки Оскіл до 1 листопада. Якраз до цієї дати сталися дві великі бронетанкові атаки. Під час першої загарбники втратили понад 50 одиниць техніки. Під час другої – 17. А також – величезну кількість особового складу.

Вони не досягли мети захопити лівий берег річки Оскіл. Але щодня намагаються забрати хоча б одну посадку. Хоча б щось. Це – життя та здоров'я наших воїнів. Дуже важка ситуація на Куп'янщині. І за кожен метр йдуть потужні та драматичні бойові дії,

– підкреслив Маляревич.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту бойових дій

Минулого тижня російські окупанти здійснили зухвалу атаку на Куп'янському напрямку. Вони переодягнулися у форму ЗСУ і спробували "в лоб" піти на позиції Сил оборони України. Через певний час їх успішно знищили.

Але проблема була. Десь 45 їхніх піхотинців "розсипалося" по хатах. Тривалий час довелося їх шукати та вибивати. Ти ж не можеш зафіксувати їхню точну кількість. Чи 45? Чи 46? А може 39? Якщо один-два-три десь засядуть в будинку, то це може бути проблемою. Тому ціла операція була, щоб їх викурити та знищити. Вони всі були знищені,

– наголосив військовий.