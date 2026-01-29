"Захопили", навіть не дійшовши: Росія знову бреше про "перемоги" на Харківщині

Росія знову видала бажане за дійсне та заявила про нібито "захоплення" селища в Харківській області, до якого її війська навіть не дійшли. Українські воїни спростували цю інформацію та назвали її черговим фейком кремлівської пропаганди.

Подібні вигадки – частина системної інформаційної війни Росії, яка регулярно поширює неправду про ситуацію на фронті. Про це повідомляє "Агентство".

Як Росія "захопила" селище, до якого її війська навіть не дійшли?

Російське командування повідомило про "захоплення" селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Таку заяву зробив очільник окупаційної армії Валерій Герасимов у ході інспекції угруповання військ "Запад".

Він сказав, що Куп’янськ-Вузловий вже "захоплений", і що окупаційні війська зараз "здійснюють перевірку та зачистку міських кварталів".

Як виявилося, реальна відстань до контрольованих росіянами позицій становить понад 10 кілометрів.

Українські військові та Центр протидії дезінформації спростували ці твердження і назвали їх черговим прикладом кремлівської пропаганди.

Навіть російські пропагандистські Telegram-канали вказали на неправдивість інформації від командувача.

Росія часто оголошує про "перемоги" на фронті, які не підтверджуються на місцях