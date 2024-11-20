У ЗСУ пояснили, чому росіянам вдалося підійти близько до Куп’янська: чи є ризик його втрати

Тривалий час Куп'янськ залишався під авіаційними і артилерійськими ударами, але у межі самого міста ворогові зайти не вдавалося. У ЗСУ розповіли, завдяки чому противнику вдалося нещодавно прорватися у місто.

У середині листопада російські сили прорвалися у Куп'янськ, але були вибиті. Накат на місто був не один, а декілька. Ворог мав незначний успіх. Про це в ефірі телемарафону розповів "Казначей", заступник комбата 30-ої ОМБР іменя Князя Костянтина, передає 24 Канал.

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Чи є загроза захоплення Куп'янська

За словами військового, основні сили противника були розбиті ще на далекому підступі. Окупанти, які таки потрапили до міста, були так званими "недобитками". Їх було знищено і частину взято у полон.

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На Куп'янському напрямку резерви противника постійно поповнюються за рахунок в'язнів і мобілізованих. "Казначей" каже, що загарбників мотивуються фінансуванням. За розповідями полонених, значна кількість з них має іпотеки, борги і складне життя у самій Росії.

Військовий зауважив, що у районі Куп'янська країна-агресорка має постійне поповнення резервів, завдяки чому здійснює постійні штурмові дії.

"Казначей" закликав не піддаватися паніці і довіряти ЗСУ. Він запевнив, що захисники, які стоять на обороні міста, мотивовані і добре навчені.

До слова, росіяни хочуть просунутися до Куп'янська-Вузлового, адже там є залізнична станція, яка дуже потрібна окупантам для забезпечення логістики. Спроба захопити Куп'янськ-Вузловий до 1 листопада у ворога провалилася, тепер він планує досягти цього до Нового року.