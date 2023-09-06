Основний акцент на залізниці: у ЗСУ пояснили активність ворога на Куп'янському напрямку

Окупанти намагаються наступати на Куп’янському напрямку. Їм потрібно захопити два ключових населених пункти.

Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що загарбникам надзвичайно важливо захопити місто Куп'янськ та селище міського типу Куп'янськ-Вузловий.

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Чому окупанти хочуть захопити Куп'янськ

Як наголосив Євлаш, окупанти хочуть захопити саме ці два населених пункти. Тоді це суттєво спростить логістику для загарбників на цьому напрямку.

Основний акцент логістики російських окупаційних військ зосереджений на залізниці. Тому вони намагаються захопити ці два населених пункти,

– зауважив Євлаш.

До теми – дивіться розмову з Іллею Євлашем на ютубі 24 Каналу

Контроль залізничних шляхів у цьому регіоні допоможе окупантам значно простіше підвозити боєкомплект та різну амуніцію з Росії. На інших напрямках вони користуються цією перевагою, адже мають залізницю з тимчасово окупованою територією Луганської та Донецької областей.

Планують захопити фланг, бо це також спростить їм логістику. Буде менше плече підвозу боєприпасів та іншого постачання,

– розповів Євлаш.

Ситуація біля Куп'янська: коротко