Ворог мав багато можливостей для наступу на Куп'янському напрямку: чому активізувався саме тепер

На Лимано-Куп'янському напрямку тривають інтенсивні бої. Російські окупанти зосередили значну кількість живої сили та техніки, якими тиснуть на українські позиції.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, чому росіяни активізувались на цьому напрямку саме тепер. Як відомо, вони давно стягнули сюди понад 100 тисяч військових.

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"Ворог зібрав цю силу ще наприкінці 2022 року. У нього було багато можливостей розпочати цей великий наступ починаючи з 2023-го", – зазначив Коваленко.

Чому російські окупанти наступають на Куп'янському напрямку саме тепер: дивіться відео

Окупанти почали штурмувати позиції ЗСУ саме тепер, щоб передусім відтягнути українські сили з інших напрямків. Про жодні стратегічні чи тактичні цілі безпосередньо на Лимано-Куп'янському напрямку не йдеться.

Росіяни не мають наступального потенціалу

На Куп'янському напрямку росіяни зосередили групи військ "Центр" і "Захід". Вони мають найкращу комплектацію, але вона не відповідає поставленим завданням.

Усі ці групи військ мають можливість ефективно тримати оборону. Але оборонний функціонал відрізняється від наступального,

– пояснив Коваленко.

Як наслідок, росіяни не змогли захопити жодного важливого населеного пункту з червня, коли й почали свій наступ.

Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини

Попри всі спроби росіян прорвати лінію оборони ЗСУ, захисники міцно тримаються на своїх позиціях. Можуть бути несуттєві просування ворога, але наші бійці швидко відкидають його назад.

Українське командування цілком контролює ситуацію. Так, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поспілкувався з командирами на місцях.

З огляду на загострення ситуації в Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію. Мова про 37 населених пунктів.