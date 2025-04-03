Ворог накопичує сили, – у Третій штурмовій сказали, куди націлились росіяни на Харківщині

Російські окупанти готуються невдовзі розпочати нову наступальну кампанію. Для цього збирають резерви, адже зазнали великих втрат, коли намагалися виконати свої нереальні цілі.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що ворог намагається просунутися до оперативно важливого міста. Воно розташоване на лівому березі річки Оскіл.

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Куди націлились росіяни

Ще у 2024 році ворог обрав місто Борова на Харківщині як оперативну ціль. Вони хотіли взяти його під контроль ще пів року тому, але зазнали при цьому дуже великих втрат.

Вони стерли декілька дивізій. Це був основний напрямок удару 20-ї армії Росії, а також танкової армії, які просувалися до річки Оскіл, а потім хотіли її перейти,

– зауважив підполковник ЗСУ.

Ці плани ворога не здійснились, вони повністю розбились об 3-тю штурмову бригаду та бригади, які стоять поруч. На деяких ділянках окупанти змогли дійти до річки, але наразі це не суттєво і не критично.

"Проте під час цієї божевільної спроби, коли вони хотіли дійти до Борової та Осколу, росіяни влаштували конвеєр, в ході якого зазнали величезних втрат. Вони суттєво зменшили наступальний потенціал", – наголосив Максим Жорін.

Ситуація біля Борової: дивіться на карті

Третя штурмова скористалися тим, що ворог зазнав втрат, і провела контратаки. Так вдалося здобути контроль над населеним пунктом Надія, а також покращити тактичні положення біля нього. Тепер це полегшує ведення оборонних дій в цьому районі.

Ми знову спостерігаємо за тим, що ворог накопичує сили, готує їх на полігонах, вже завозить нові підрозділи. Це свідчить про те, що він повертається до своїх планів вийти до річки Оскіл,

– підсумував заступник командира 3 ОШБр.

Зауважимо, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що наприкінці березня 2025 року окупанти намагалися перекинути сили через річку Оскіл. Але піхотні атаки зупинили. Зараз Сили оборони роблять все, щоб не допустити переміщення ворога.