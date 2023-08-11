Стягнули до 1000 танків: як діють окупанти на Куп'янському напрямку

Куп'янський напрямок залишається одним з найважчих на фронті. Російські окупанти стягнули сюди значну кількість живої сили та техніки.

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що ворог діє з реваншистських міркувань. Можливо, Куп'янськ став для Росії новою політичною ціллю.

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"Нема чим мотивувати цих людей. Але їм намагаються донести, що їх принизили, що треба повернути [Куп'янськ]. На цьому намагаються зіграти", – зазначив Гетьман.

Як відомо, 9 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Куп'янськ та інші населені пункти Харківської області. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що росіяни спробують прорвати оборону до річниці цієї дати.

Яка тактика росіян на Куп'янському напрямку

Ворог вдається не лише до "м'ясних штурмів", а й до танкових атак. Він зосередив на цьому напрямку понад 2000 одиниць важкої техніки, з них до тисячі танків.

Крім того, росіяни стягнули:

до 120 тисяч військовослужбовців;

понад 500 одиниць ствольної артилерії;

понад 350 РСЗВ.

З такою кількістю сил окупантам вдається несуттєво просунутись, але Сили оборони швидко їх відкидають. Українське командування залучило резерви, але це не ті сили, що призначались для Півдня.

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