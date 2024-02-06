Яка кількість росіян і їхньої техніки перебуває на Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали цифри

На Куп'янському напрямку наразі не зафіксовано просувань російських окупантів. Водночас загарбники туди стягують резерви, які йдуть на заміщення втрат особового складу.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він зазначив, що зараз на Куп'янському напрямку кількість російських солдатів залишається в межах 40 тисяч, передає 24 Канал.

До теми Статистика Forbes відрізняється від реальності, – в РНБО розповіли про ситуацію біля Куп'янська

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку

Євлаш зазначив, що восени кількість угруповання противника на Лимано-Куп'янському напрямку мала загальну чисельність в 110 тисяч. Водночас, за його словами, саме на Куп'янському напрямку чисельність залишається плюс-мінус сталою і становить близько 40 тисяч осіб.

Речник Східного угруповання ЗСУ, говорячи про особовий склад, зауважив, що це не означає, що всі 40 тисяч окупантів одночасно беруть участь у боях на передній лінії зіткнення.

"Це загальна кількість, до якої входять і підрозділи забезпечення, тилові підрозділи, обслуговування, рембати, зв'язківці, медики та інші", – наголосив він.

Євлаш також уточнив кількість техніки окупантів, зосередженої на Куп'янському напрямку.

Наразі там окупанти тримають напоготові:

533 танки;

650 бойові броньовані машини;

430 артилерійських систем;

160 реактивних систем залпового вогню.

Водночас речник наголосив, що не вся зброя і техніка росіян перебуває у належному стані. Адже стволи в гарматах зношуються, і кількість обстрілів з боку Росії на тлі браку боєприпасів вже зменшилась.

До того ж хочу наголосити тим, хто розводить паніку, що ворог підтягує резерви. Так, вони підтягують резерви, але ці резерви вони підтягують на заміну раніше знищеним,

– зазначив Євлаш.

Крім того, він розповів, що інтенсивність і тривалість підготовки окупантів також зменшилася. Якщо раніше це було три – чотири місяці, то зараз це два – три місяці.

Росіяни хочуть захопити Куп'янськ і вийти на лівий берег Осколу

Начальник пресслужби штурмової бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" Іван Шевцов в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що російські військові намагаються захопити місто Куп'янськ та селище Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. До того ж окупанти прагнуть вийти на рубежі лівого берега річки Оскіл.

Полковник також наголосив, що російські військові поповнюють сили та відновлюють втрати на цьому напрямку.

"Практично щодня на Куп'янсько-Лиманському напрямку РФ втрачає від 200 до 300 військовослужбовців і близько 20 одиниць бойової техніки", – розповів Шевцов.

Він підкреслив, що захопити цю частину Лимано-Куп'янського напрямку росіяни прагнуть останні пів року. Шевцов також закликав місцевих жителів зазначених населених пунктів, за можливості, евакуюватися. Бо армія Росії здійснює хаотичні артобстріли зазвичай не по позиціях Сил оборони, а саме по мирних жителях і цивільних об'єктах.