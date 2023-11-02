Не хочуть їхати через російські телеграм-канали: як відбувається евакуація з Куп'янська

На Харківщині продовжується евакуація населення з Куп'янського району. Імовірно, незабаром розпочнеться примусова евакуація дітей та неповнолітніх у супроводі когось з батьків.

Люди не хочуть виїжджати через проросійські телеграм-канали. Такою інформацією поділилася кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, окупанти пишуть брехливі повідомлення, що буцімто Харків обстрілюють набагато частіше, ніж населені пункти Куп'янського району.

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Розпочалася підготовка до примусової евакуації

За словами Черненко, уже розглядається варіант примусової евакуації дітей та підлітків у супроводі батьків з Куп'янського району. Наразі відбуваються підготовчі заходи.

Волонтери, громадські діячі та правоохоронці Полку поліції особливого призначення приїжджають у червону зону до родин із дітьми, та просять спокійно підготуватися до евакуації, адже невдовзі примусово забиратимуть людей з небезпечних населених пунктів.

Люди на приїзд волонтерів реагують по-різному: хтось не відкриває; хтось пояснює, що поки не готовий виїжджати. На території Куп'янщини більшість населення – пенсіонери.

За 31 жовтня вдалося евакуювати понад 30 людей, здебільшого це діти. Загалом у Куп'янському районі залишаються понад 270 дітей.

Навіть показують гуртожитки, куди родини повезуть. Адже люди дуже сильно вірять телеграм-каналам – сумнівним, проросійським. От вони вважають їх українськими та отримують неякісну, фейкову, брехливу інформацію,

– підкреслила Анна Черненко.

На людей впливають російські телеграм-канали

У сюжеті, який показала кореспондентка, керівник групи "Білі Янголи" Сергій Кононихін розповів, що у червоній зоні тихо лишень 5 – 10 хвилин, опісля починаються ворожі обстріли. Загону вдалося вмовити виїхати тільки одну родину з семи.

Зауважимо, одна жінка відмовлялася їхати у Харків, адже прочитала у телеграм-каналах, які є проросійськими, що місто набагато частіше обстрілюється, ніж села Куп'янщини.

Вона показала російські телеграм-канали, з яких черпає інформацію. Ми пояснили, що це неправда. Я показував фотокартки місця, в якому вони можуть мешкати. Розповідав, що вони мають право вибрати (житло – 24 Канал), що вони можуть отримати грошову допомогу як ВПО. Вони побачили та повірили,

– сказав Сергій Кононихін.

Правоохоронці та волонтери ризикують своїм життям, аби вивезти людей з червоної зони. Потрібно не зволікати та виїжджати з небезпечних населених пунктів до настання зимових холодів.

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Росіяни атакують Куп'янський район авіабомбами

Близько 08:00 ранку, 1 листопада, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по околицях Куп'янська. На щастя, постраждалих немає. За словами Черненко, у той момент вона з командою готувалися знімати евакуацію та чули гучний приліт. Окупанти намагаються завдавати ударів по Куп'янську саме під час вивезення людей.

Канонаду, звук прольотів у Куп'янську дуже добре чуєш. Тихих годин, напевно, не буває. Вибухи дуже чутно лунають,

– підкреслила кореспондентка.

Уже не злічити кількість ворожих авіаційних атак по території Куп'янської громади. Зокрема, минулої доби удари керованими авіабомбами противника відбулися по населених пунктах: Петропавлівка, Курилівка, Чернещина, Степова Новоселівка.

Також окупанти вдарили по місту Вовчанськ, де постраждали комплекси недіючої ветеринарної лабораторії та житлові будинки. На жаль, у деяких населених пунктах Куп'янщини є загиблі та поранені.

Евакуація українців: що відомо