Не хочуть їхати через російські телеграм-канали: як відбувається евакуація з Куп'янська
На Харківщині продовжується евакуація населення з Куп'янського району. Імовірно, незабаром розпочнеться примусова евакуація дітей та неповнолітніх у супроводі когось з батьків.
Люди не хочуть виїжджати через проросійські телеграм-канали. Такою інформацією поділилася кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, окупанти пишуть брехливі повідомлення, що буцімто Харків обстрілюють набагато частіше, ніж населені пункти Куп'янського району.
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Розпочалася підготовка до примусової евакуації
За словами Черненко, уже розглядається варіант примусової евакуації дітей та підлітків у супроводі батьків з Куп'янського району. Наразі відбуваються підготовчі заходи.
Волонтери, громадські діячі та правоохоронці Полку поліції особливого призначення приїжджають у червону зону до родин із дітьми, та просять спокійно підготуватися до евакуації, адже невдовзі примусово забиратимуть людей з небезпечних населених пунктів.
Люди на приїзд волонтерів реагують по-різному: хтось не відкриває; хтось пояснює, що поки не готовий виїжджати. На території Куп'янщини більшість населення – пенсіонери.
За 31 жовтня вдалося евакуювати понад 30 людей, здебільшого це діти. Загалом у Куп'янському районі залишаються понад 270 дітей.
Навіть показують гуртожитки, куди родини повезуть. Адже люди дуже сильно вірять телеграм-каналам – сумнівним, проросійським. От вони вважають їх українськими та отримують неякісну, фейкову, брехливу інформацію,
– підкреслила Анна Черненко.
На людей впливають російські телеграм-канали
У сюжеті, який показала кореспондентка, керівник групи "Білі Янголи" Сергій Кононихін розповів, що у червоній зоні тихо лишень 5 – 10 хвилин, опісля починаються ворожі обстріли. Загону вдалося вмовити виїхати тільки одну родину з семи.
Зауважимо, одна жінка відмовлялася їхати у Харків, адже прочитала у телеграм-каналах, які є проросійськими, що місто набагато частіше обстрілюється, ніж села Куп'янщини.
Вона показала російські телеграм-канали, з яких черпає інформацію. Ми пояснили, що це неправда. Я показував фотокартки місця, в якому вони можуть мешкати. Розповідав, що вони мають право вибрати (житло – 24 Канал), що вони можуть отримати грошову допомогу як ВПО. Вони побачили та повірили,
– сказав Сергій Кононихін.
Правоохоронці та волонтери ризикують своїм життям, аби вивезти людей з червоної зони. Потрібно не зволікати та виїжджати з небезпечних населених пунктів до настання зимових холодів.
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Росіяни атакують Куп'янський район авіабомбами
Близько 08:00 ранку, 1 листопада, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по околицях Куп'янська. На щастя, постраждалих немає. За словами Черненко, у той момент вона з командою готувалися знімати евакуацію та чули гучний приліт. Окупанти намагаються завдавати ударів по Куп'янську саме під час вивезення людей.
Канонаду, звук прольотів у Куп'янську дуже добре чуєш. Тихих годин, напевно, не буває. Вибухи дуже чутно лунають,
– підкреслила кореспондентка.
Уже не злічити кількість ворожих авіаційних атак по території Куп'янської громади. Зокрема, минулої доби удари керованими авіабомбами противника відбулися по населених пунктах: Петропавлівка, Курилівка, Чернещина, Степова Новоселівка.
Також окупанти вдарили по місту Вовчанськ, де постраждали комплекси недіючої ветеринарної лабораторії та житлові будинки. На жаль, у деяких населених пунктах Куп'янщини є загиблі та поранені.
Евакуація українців: що відомо
- 30 жовтня 2023 року з Авдіївки вдалося евакуювали колишню вчительку української мови Раїсу Костричко та її кицьку Машку. Її змогли евакуювати "Білі Янголи" та фотографи Костянтин та Влада Ліберові.
- На Херсонщині 23 жовтня оголосили про примусову евакуацію з 23 населених пунктів. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що понад 600 дітей перебувають у населених пунктах, які найбільше страждають від російських обстрілів.
- З моменту оголошення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб вдалося вивезти 147 дітей із родинами. Зокрема, у п'ятницю, 27 жовтня, – 32 дитини, а в суботу, 28 жовтня – 9 дорослих і 4 дітей.
- На 30 жовтня була запланована евакуація понад 100 родин із дітьми з Херсонського і Бериславського районів, яких поселять у санаторії в Яремче.