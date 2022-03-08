У Куп'янську окупанти знищили відділення пошти: є проблеми з доставкою пенсій
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
У Харківській області, незважаючи на обстріли окупантів та бої, продовжують видавати пенсії. Проте є значні труднощі, наприклад, у Куп'янську загарбники знищили відділення пошти.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що виплати вже отримали пів мільйона пенсіонерів.
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У деяких відділеннях нема зв'язку з базою даних
Є труднощі отримання пенсій через поштові відділення, коли відсутній зв'язок з центральною базою даних. Для прикладу у місті Куп'янськ, де окупанти знищили приміщення пошти. Але ці питання вирішуємо,
– пояснив Синєгубов.
Голова ОВА розповів, що наразі вже розпочали виплату соціальних допомог. Проте у деяких населених пунктах це відбувається з затримкою – через роботу серверів.