Росіяни вдарили по греблі Курахівського водосховища: усе про черговий злочин окупантів

Російські військові 11 листопада вдарили по Тернівській дамбі на Курахівському водосховищі. Рівень води вже почав підійматися, а через постійні обстріли оглянути греблю та дізнатися ступінь пошкоджень неможливо.

Інформацію про пошкодження греблі на Курахівському водосховищі офіційно підтвердили і в Донецькій ОВА. Усе, що відомо про черговий злочин російських військових, – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища: де воно розташоване на карті

Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища

Ще зранку 11 листопада почала ширитися інформація про те, що окупанти вдарили по греблі Курахівського водосховища. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він повідомив, що внаслідок цього є потенційна загроза для жителів населених пунктів на річці Вовчій. Мовиться не лише про мешканців Донеччини, а й Дніпропетровщини.

Станом на 16:00 11 листопада рівень води піднявся на 1,2 метри. Втім, підтоплень не було.

Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці й готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково,

– наголосив Філашкін.

Характер пошкодження та критичність наразі залишають невідомими, адже здійснити огляд дамби неможливо через постійні обстріли.

За попередньою інформацією, 11 листопада були підтоплення села в напрямку Багатира, проте дороги залишаються придатними для пересування. Наразі у населених пунктах Великоновосілківської громади відкриваються шлюзи, через які витікає вода.

Де розташоване Курахівське водосховище: показуємо на карті

Наразі підтоплень приватних будинків немає. Найближче вода підходить до сіл Андріївка, Костянтинопіль, Олексіївка.

Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води. На щастя, села на річці Вовчій не затоплені.

З якою росіяни вдарили по дамбі водосховища

Військові говорять, що ударом по дамбі Курахівського водосховища росіяни хочуть здобути тактичні та оперативні успіхи. Вочевидь, ворог сподівається, що розлиття річки може підтопити позиції Сил оборони.

Можемо говорити, що теоретично росіяни могли розраховувати на розлиття річки Вовча, яка живить Курахівське водосховище. Розлиття річки на захід від нього, тобто на територію, яку контролюють Сили оборони, – завдало б шкоди нашим підрозділам,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

Він додав, що українські військові не могли б пересуватися у долинах відгалужень цієї ріки. Тоді треба рухатися лише магістральними трасами. Також це додатково ускладнить логістику ЗСУ. Але в такому випадку росіяни також не матимуть можливості просуватися вглиб, адже через заболочення це стане значно важче робити.

Також росіяни хочуть створити умови, за яких неможливо буде підвозити ресурси як основною дорогою, так і другорядними. За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, окупанти хочуть зіпсувати логістику та змусити наші підрозділи відійти з цих позицій.

Момент вибуху на дамбі

Журналісти ТСН отримали кадри, на які потрапили момент вибухи та наслідки російської атаки. Чим вдарили окупанти по греблі Курахівського водосховища – достеменно невідомо.

Момент удару по дамбі: дивіться відео

На наступному відео показали наслідки російського удару. На них видно значні пошкодження.

Дамба після обстрілу: дивіться відео

Наразі вода продовжує прибувати нижче Тернівської греблі. Втім, ситуація не критична, наразі немає загрози підтоплення житлових будинків.