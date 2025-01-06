Ми воюємо проти добре озброєного ворога, – військова про ситуацію на Курахівському напрямку

У понеділок, 6 січня, росіяни заявили про окупацію Курахового, проте у ЗСУ цю інформацію не підтверджують. Там повідомили, що в напівзруйнованому місті досі тривають міські бої.

Детальніше про ситуацію на Курахівському напрямку розповіла заступниця командира 204-го батальйону 241-ї бригади ТрО ЗСУ Ольга Бігарь в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Боротьба триває за кожен шматочок землі

За словами Ольги, її бригада у повному складі працювала правіше Курахового – на Времівському виступі. Однак події на Курахівському напрямку сильно вплинули на ситуацію там.

Ми воюємо проти досить сильного і гарно озброєного ворога,

– каже військова.

Захисники 204-го батальйону протистояли російській 57-й гвардійській мотострілецькій дивізії. Вона у своєму складі має два самохідних дивізіони, реактивний дивізіон і штурмові батальйони.

Бігарь зазначає, що в українських батальйонах ТрО доволі урізаний штат – скорочені механізовані роти й відсутні власні дивізіони.

Важко, складно, але на своєму напрямку ми показали результат,

– підсумовує захисниця.

За її словами, завдяки регіональним управлінням і командирам були введені позаштатні артилерійські батареї, танкові екіпажі, механізовані й бронегрупи. Саме тому на правому фланзі росіяни "місяць гризли за одну посадку". Намагаючись пробити оборону там, противник залучав навіть спецназ ГРУ.

Проте лівіше Курахівського напрямку, на жаль, ворогу вдалося пройти 12,5 кілометрів за два тижні. Це дозволило росіянам відрізати курахівські угруповання й логістику, взяти в оточення времівське угруповання.

За останні два місяці 204-му батальйону вдалося знищити 15 одиниць бронетехніки, 3 танки й близько батальйону російського особового складу, каже Ольга.

Там дуже гаряче, дуже складно, і ми боремося за кожен шматочок землі. Ми намагаємося оптимізовувати управління, вводити стандартні операційні процедури, ефективні РВК, тобто розвідувально-вогневі комплекси, коли дрон і гармата працюють разом,

– додає Бігарь.

Раніше військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу про шанси втримати Курахове. Оборона міста тримається на великих промислових об'єктах – Курахівській ТЕС та трубному заводі. Близько 90% Курахового знищено керованими авіабомбами, ударами артилерії та іншими засобами.