Морпіхи показали відео того, як знищили ворожу бронетехніку на Курахівському напрямку

30 листопада 2024, 20:53
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Автор: Софія Хушвахтова

Морські піхотинці зупинили штурм російських військ. Окупантам не вдалося прорвати оборону на Курахівському напрямку.

Українські військово-морські сили поділилися подробицями успішної операції, проведеної бійцями 37-ї окремої бригади морської піхоти на Курахівському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ВМС ЗС України.

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Що відомо про успіхи на Курахівському напрямку

Морпіхи зупинили атаку російських військ, які намагалися прорватися за підтримки колони бронетехніки.

Як ЗСУ знищили ворожу техніку росіян на Курахівському напрямку: дивіться відео 

Морпіхи-чорноморці відбили ворожий штурм, під час якого піхоту супроводжувала колона броньованої техніки, включно з танком та БМП. Результат невдалого штурму для окупантів – знищена техніка та "мінус" піхотне відділення,
– йдеться у повідомленні.

Курахівський напрямок: останні новини

  • Ворожі війська продовжують штурмувати Курахове, намагаючись закріпитися, але ЗСУ утримують позиції.
  • Бої тривають на кількох напрямках, зокрема в Кураховому, Єлизаветівка – Романівка – Ганнівка – Успенівка, з активними атаками росіян.
  • Російські війська намагаються зміцнити свої позиції на південному фронті, просуваючись у бік траси Н15 через Ясну Поляну та Максимівку.