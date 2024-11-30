Морпіхи показали відео того, як знищили ворожу бронетехніку на Курахівському напрямку

Морські піхотинці зупинили штурм російських військ. Окупантам не вдалося прорвати оборону на Курахівському напрямку.

Українські військово-морські сили поділилися подробицями успішної операції, проведеної бійцями 37-ї окремої бригади морської піхоти на Курахівському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ВМС ЗС України.

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Що відомо про успіхи на Курахівському напрямку

Морпіхи зупинили атаку російських військ, які намагалися прорватися за підтримки колони бронетехніки.

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Морпіхи-чорноморці відбили ворожий штурм, під час якого піхоту супроводжувала колона броньованої техніки, включно з танком та БМП. Результат невдалого штурму для окупантів – знищена техніка та "мінус" піхотне відділення,

– йдеться у повідомленні.

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