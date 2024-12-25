Деякі позиції ЗСУ на Курахівському напрямку були втрачені, – ОСУВ "Хортиця"

Українські оборонці продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. На жаль, деякі з позицій там були втрачені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Що в ОСУВ "Хортиця" кажуть про ситуацію на Курахівському напрямку

Військові кажуть, що на Курахівському напрямку зберігається висока активність противника. Зазначається, що у міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і далі інфільтруватися в бойові порядки Сил оборони.

Окремі позиції сил оборони втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак,

– зазначають в ОСУВ "Хортиця".

Зауважимо, за минулу добу на Курахівському напрямку відбулося 36 бойових зіткнень. За данними Генштабу, найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Раніше речник ОСУ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що Курахівський напрямок намагаються штурмувати близько 35 – 36 тисяч окупантів.