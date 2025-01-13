Фінал битви за Курахове, КАБи дістають до Дніпропетровщини: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається складною. Найважчою ситуація є у Донецькій області, а також на Курщині, де росіяни та північнокорейські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 6 по 12 січня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Перші полонені бійці КНДР та штурми на Курщині

Ситуація в Курській області залишається складною – ворог залучає десятки тисяч солдатів, аби якнайшвидше вибити українські війська з власної території. Це важливо для Москви в контексті перемовин, про які так часто говорять світові політики і західна преса, адже ворог прагне мати якомога вигідніші позиції, в які зовсім не вписується український плацдарм на Курщині.

На Курщині ситуація залишається доволі динамічною, адже українські військові пішли у наступ на окремих ділянках, проте про результати відомо небагато. Відповідно до заяв офіційних осіб, зокрема керівника ОП Андрія Єрмака, Сили оборони мають просування, проте деталей немає.

Водночас складна ситуація на північному фланзі, де росіяни продовжують атакувати. Минулого тижня ворог захопив Новоіванівку, Зелений Шлях, Леонідово та Александрію. Окупанти продовжують тиснути в напрямках Лебедівки та Малої Локні.



Як змінилася ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

На південному фланзі росіяни всіляко намагаються просунутися в районі Суджі, однак за минулий тиждень там тільки збільшилася сіра зона, просувань у ворога немає. Натомість російські війська продовжують знищувати своїх. Наприклад, росіяни вдарили КАБом по інтернату з людьми похилого віку та вбили жінку.

Крім того, минулого тижня сталася виняткова подія. Бійці ССО та 95-ї ДШБ взяли в полон двох солдатів з КНДР. Цікаво, що в одного з них були підроблені документи тувинця, однак жодною іншою мовою, крім як корейською, він не володіє. Після допитів один з полонених заявив про бажання залишитися в Україні, інший – повернутися в КНДР. Президент Володимир Зеленський запропонував диктатору КНДР Кім Чен Ину посприяти організації обміну полоненими, щоб Україна віддала йому бійця і повернула своїх воїнів з російського полону.

Важкі бої біля Куп'янська і Борової

На Харківському напрямку активність ворожих штурмів відносно інших напрямків є низькою, проте росіяни продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти та скидати КАБи на міста і села.

На Куп'янському напрямку ситуація складніша. Ворог вирішив розвивати свій колишній успіх із закріплення на правому березі річки Оскіл в районі Дворічної, тому минулого тижня окупанти активізувалися там і просунутися в район села Западного та у Дворічній. Дії ворога вказують на те, що вони хочуть взяти під контроль дорогу, що веде на Куп'янськ, аби атакувати місто ще і з правого берега.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також російські війська минулого тижня посилено штурмували позиції Сил оборони в напрямку Борової, однак наші воїни відбили усі атаки й ворог не мав просувань. Також спроби окупантів розширити плацдарм Колісниківка – Кругляківка теж зазнають краху.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Прорив росіян в Іванівці та бої на Луганщині

На жаль, абсолютна більшість Луганської області окупована і ворог хоче захопити регіон повністю, тому й продовжує атакувати в районі села Макіївка. Однак всі штурми ворога відбито і жодних просувань у Луганській області не зафіксовано.

Водночас ускладнилася ситуація на Лиманському напрямку. Хоча варто зазначити, що сумнівні телеграм-канали минулого тижня почали публікувати повідомлення про те, що нібито росіяни прорвали оборону Лимана, що створює хибне враження, ніби зараз іде бій за місто.

Однак ворогу справді вдалося прорвати оборону, щоправда, у селі Іванівка. Востаннє зміни на цьому напрямку були зафіксовані ще у жовтні 2024 року, коли росіяни прорвалися у Терни. Варто відзначити, що попри прорив ворога, який відбувся ще на початку тижня, протягом наступних днів більше змін на лінії фронту не було.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Сіверському напрямку тривають бойові зіткнення в районі села Виїмка, однак жодних змін на цій ділянці не зафіксовано.

Ворог просувається у Часовому Яру

Зараз Часів Яр є містом, яке найдовше тримає оборону. Українські воїни роблять усе, аби ворогу не дісталася стратегічна висота на Донеччині, а росіяни всіляко намагаються її захопити, щоб продовжувати наступи на Костянтинівку, Дружківку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Росіяни за допомогою всіх видів озброєння буквально стирають місто. Тривалий час основні боєзіткнення тривали у мікрорайонах Новий та Жовтневий, однак минулого тижня ворог активізувався на півночі міста та захопив мікрорайон Північний. Зараз бої тривають у районі Десята та Новопівнічний.

Спроби росіян просунутися на флангах не мали успіху.



Ситуація в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються в Торецьку

Також надскладною ситуація є і на Торецькому напрямку, особливо в місті Торецьк, де тривають важкі бої у міській забудові. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися з центральної частини майже до західних околиць. Притому тепер більшість Торецька окупована, ще величезна частина у сірій зоні. Під повним контролем залишається частина мікрорайону Забалка і частина на північних околицях біля Кримського.





Ситуація в Торецьку / Карта DeepStateMAP

Ворог хоче обійти Покровськ

На Покровському напрямку зараз є дві ділянки активних боїв. Перша – це район села Воздвиженка, що біля траси Покровськ – Костянтинівка. Ще тижнем раніше ворог активізувався там і зараз відстань від лінії зіткнення до траси становить менш ніж 2 кілометри. Також росіяни тиснуть на село Баранівка.



Ситуація в районі Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Основні зусилля ворога зосереджені безпосередньо біля Покровська. Окупанти захопити Даченське, увірвалися в Зелене та Піщане, просуваються в Нововасилівці, Новоєлизаветівці та Солоному.

Ворог, вочевидь, не хоче штурмувати Покровськ "в лоб", оскільки, як показує досвід Торецька чи Часового Яру, для росіян це тривала історія. Тому окупанти, вочевидь, планують оточення міста і всіляко намагаються діяти для цього.

Наприклад, ворог все активніше наступає в бік адмінмежі з Дніпропетровщиною, що вказує на те, що росіяни хочуть обходити Покровськ аж через околиці сусідньої області, аби створити прецедент перекидання бойових дій у новий регіон вперше з 2022 року та перерізати шляхи постачання до Покровська з Дніпропетровщини.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

До слова, у Дніпропетровській ОВА кажуть, що російські керовані авіабомби уже дістають до Дніпропетровщини. Від лінії фронту до адмінмежі зараз відстань становить 7 кілометрів. Село Новопідгородне Дніпропетровської області від фронту відділяють 2 села Донеччини.

Битва за Курахове близька до завершення

Наприкінці минулого тижня у DeepState повідомили про повну окупацію росіянами міста Курахове, однак Сили оборони кажуть, що тривають бої на західних околицях міста. Так чи інакше абсолютна більшість Курахового, на жаль, знищена та окупована росіянами.

Окупанти продовжують наступати, зокрема, з села Шевченко до Андріївки та з Курахового на Дачне. Також росіяни обстрілюють Костянтинопольське, адже воно лежить на трасі Запоріжжя – Курахове і свого роду є логістичним вузлом.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також тривають бої в Костянтинопольському та в Сухих Ялах.

Росіяни хочуть оточити Велику Новосілку

Росіяни не відмовляються від намірів оточити Велику Новосілку. Минулого тижня окупанти просунулися в бік Новосілки та Времівки, а також мали успіхи у селі Новий Комар. Відстань між цими ділянками становить 7 кілометрів, що створює загрозу оточення Сил оборони в районі Великої Новосілки.





Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій області основні боєзіткнення тривають в районі Роботиного, однак минулого тижня жодних змін на лінії зіткнення не було зафіксовано.

На Херсонщині бойова активність не стихає, ворог продовжує атакувати та здійснювати спроби висадки на островах в Дніпрі. Також окупанти продовжують терористичні атаки дронами та артилерією по цивільному населенню прибережних територій.

Ситуація на фронті зараз надзвичайно складна, але найскладніше зараз нашим воїнам. Тому кожен з нас має робити для армії все можливе і неможливе. Найменше, що можна зробити просто зараз, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.