"Чемпіонство – наша головна мета у внутрішніх змаганнях. Ми розуміємо, що це лише початок великого шляху "Металіста".

Ці слова Сергія Курченко датовані груднем 2013 року, а вже наступної осені "Металіста" чекав гучний провал у Лізі Європи – 6 поразок у 6 матчах з командами калібру "Локерена" і "Легії". Те, що уболівальникам харківського клубу могло наснитися тільки в страшному сні, вони побачили в реальності.

Тоді побіжний експрезидент харківського клубу не соромився гучних слів, але вболівальники завжди ставилися до його висловлювань скептично через одну просту причину – вони завжди розходилися зі справами, які виконувались.

Рівно як і до слів на той час голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, який запевняв громадськість у наступному: "Сергій Курченко, який зробив заяву про розвиток команди на офіційному сайті ФК "Металіст", виклав своє бачення майбутнього "Металіста", який напевно зробить все з того, що він сказав, в тому числі доведе до логічного завершення придбання стадіону "Металіст".

В результаті і Курченко, і Добкін в очах футбольної громадськості Харкова є вбивцями великого футболу в місті. Відсутність топової команди і гучних перемог в єврокубках, зруйнована інфраструктура і порожні трибуни на другорозрядних змаганнях – ось така спадщина, яку залишили Сергій Курченко разом з його прибічником Михайлом Добкіним для харків'ян.