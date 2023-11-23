У Держпродспоживслужбі 22 листопада розповіли, що у Києві стягнуть найбільший штраф за порушення антитютюнового закону. Так, порушник має сплатити штраф розміром 543 тисячі гривень.

Цей штраф Держпродспоживслужба стягне вже найближчим тижнем. Водночас у столиці нашої держави були й інші порушення закону щодо куріння у невизначених для цього місцях.

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У Держпродспоживслужбі розповіли про штрафи у Києві

Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві зазначили, що за останній тиждень на користь держави сплатили 667 тисяч гривень за порушення антитютюнового законодавства.

Окрім штрафу у 543 тисячі гривень, правоохоронці стягнули ще 30 тисяч гривень з іншого суб'єкта господарювання. Крім того, у добровільному порядку також сплатили 60 тисяч та 34 тисячі гривень штрафу.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що про порушення права на повітря, вільне від тютюнового диму, слід повідомляти за посиланням або через сервіс Центру громадського здоров’я. У відомстві підкреслили, що кожне таке звернення допоможе підвищити рівень дотримання бездимного законодавства в Україні.

В Україні набрав чинності антитютюновий закон

Антитютюновий закон запрацював в Україні з 11 липня 2023 року. Зокрема, він передбачає відповідальність за куріння електронних сигарет у громадських місцях.

Крім того, в Україні заборонили продаж цигарок, тютюну для самокруток та е-сигарет зі смако-ароматичними добавками. Не можна продавати й тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет із псевдокорисними вітамінами та енергетичними добавками.

Порушення закону щодо продажу передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень. За повторне порушення протягом року – 50 тисяч гривень.