На курорті в Албанії знайшли мертвого українця
25 серпня 2021 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:Euronews Albania
На курорті Голем в Албанії знайшли загиблого чоловіка. Його тіло лежало на пляжі. Виявилось, що це 66-річний українець.
Тіло знайшли на узбережжі близько 11:30. Припускають, що він міг потонути під час купання в морі.
До речі Стрілянина через лежаки: у Албанії між власниками готелів виникла війна
Обставини з'ясує поліція.
Трагічні інциденти з українськими відпочивальниками
- У польському озері 20 червня втопився 23-річний український заробітчанин. Спочатку медикам вдалось запустити серце хлопця, але згодом він помер.
- У Польщі у курортному місті Криниця Морська 17 липня потонув українець. Йому було 59 років.
- В акваторії острова Джарилгач поблизу Лазурного 19 серпня сталася трагедія. Батько із сином пішли купатися у морі, але сильний вітер відніс їх матрац далеко від берега. Рятувальники знайшли 8-річного хлопчика вже мертвим.
- 10 серпня на 53 кілометрі Піщаної коси Чорного моря потонув 4-річний малюк. Поруч з дитиною у цей момент була його матір, але припускають, що вона відволіклась.