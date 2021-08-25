На курорті в Албанії знайшли мертвого українця

На курорті Голем в Албанії знайшли загиблого чоловіка. Його тіло лежало на пляжі. Виявилось, що це 66-річний українець.

Тіло знайшли на узбережжі близько 11:30. Припускають, що він міг потонути під час купання в морі.

До речі Стрілянина через лежаки: у Албанії між власниками готелів виникла війна

Обставини з'ясує поліція.

Трагічні інциденти з українськими відпочивальниками

У польському озері 20 червня втопився 23-річний український заробітчанин. Спочатку медикам вдалось запустити серце хлопця, але згодом він помер.

У Польщі у курортному місті Криниця Морська 17 липня потонув українець. Йому було 59 років.

В акваторії острова Джарилгач поблизу Лазурного 19 серпня сталася трагедія. Батько із сином пішли купатися у морі, але сильний вітер відніс їх матрац далеко від берега. Рятувальники знайшли 8-річного хлопчика вже мертвим.

10 серпня на 53 кілометрі Піщаної коси Чорного моря потонув 4-річний малюк. Поруч з дитиною у цей момент була його матір, але припускають, що вона відволіклась.

ДСНС повідомляли, що статистика утоплень в Україні продовжує рости. Станом на липень від початку року на водоймах загинули понад 900 людей.



Правила безпеки на воді / Інфографіка 24 каналу