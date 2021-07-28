Хочеш жити – плати: у Росії на приватному пляжі ввели платну послугу "порятунку потопаючого"

На приватному пляжі російського курорту у Сочі вирішили заробити навіть на послугах рятувальників. Тонути там доволі не вигідно, адже за це доведеться заплатити 800 рублів, тобто майже 300 гривень. Якщо грошей немає, рятуйся самостійно.

Відеодоказ прейскуранту опублікував один з туристів курорту. Платні послуги рятувальників пропонують на закритому пляжі, що розташований біля чотиризіркового готелю.

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Цікаво, що відвідування VIP-території підвищеної комфортності коштує від 3500 до 7000 рублів, або ж 1273 –2547 гривень на день в залежності від розміщення на пляжі.

Як це пояснили орендарі пляжу

Представники серф-станції повідомили виданню "Підйом", що "це звичайна практика", але пізніше назвали прейскурант помилкою.

Серф-станція не має відношення до порятунку людей, які тонуть. За порятунок відповідають рятувальники пляжу. Послуги "порятунок на воді" у серф-станції немає,

– заявили в організації.

Згідно із законом Росії, послуга порятунку є безкоштовною.

В адміністрації Сочі повідомили РІА Новини, що перевірили прейскурант пляжу, розташованого на території готелю. Інформаційну табличку з прайсом на додаткові послуги оперативно відредагували.

Співробітник служби маркетингу серф-станції, відповідальний за виготовлення рекламної продукції, звільнений, а табличка з допущеними в ній помилками й формулюваннями знищена,

– сказали в мерії.

У мерії додали, що провели роз'яснювальну бесіду з орендарем пляжу про те, що обмеження вільного проходу до моря неприпустимо.

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