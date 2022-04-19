У курортній Кирилівці окупанти встановили "Гради" на базах відпочинку

Російські військові у Кирилівці встановлюють системи залпового вогню "Град". Окупанти розміщують "Гради" на базах відпочинку.

Росіяни риють окопи довкола Кирилівки

У Запорізькій ОВА повідомили, що жителі курортної Кирилівки заявляють, що росіяни риють окопи довкола населеного пункту.

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Також, за словами місцевих жителів, військові з Росії встановлюють "Гради" на базах відпочинку в Кирилівці.

Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили "Гради",

– йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Також повідомляється, що окупаційні війська розмістилися у селах Любимівка та Зелений, що у Василівському районі.

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