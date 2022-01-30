У Славському на гірськолижному витягу застрягли люди: їх зняли з альпіністським спорядженням
30 січня 2022 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У курортному Славському 30 січня зупинилася канатна дорога. Унаслідок інциденту в пастці опинилися семеро людей, серед яких – дитина.
Інформація про подію у Стрийському районі на горі Тростян надійшла надзвичайникам близько 12:00.
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Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина). Ніхто з людей не постраждав,
– повідомили у ДСНС.
До визволення громадян залучалися 15 осіб і 2 одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У Славському на підйомнику застрягли люди / Фото ДСНС
Інший інцидент на горі Тросян: коротко
На горі Тростян 20 січня заблукали та постраждали троє лижників, з яких двоє – діти. Їх відшукали та надали допомогу.
- мешканець Дніпра 1970 року народження – травма лівої ноги;
- мешканець Вінниці 2008 року народження – травма лівої ноги;
- мешканка Львова 2006 року народження – травма лівої ноги.