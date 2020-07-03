Нацбанк встановив на 3 липня офіційний курс на рівні 27,18 гривні за долар та 30,65 гривні за євро. Вже другий день поспіль національна валюта України відчутно просідає на тлі заяви голови Нацбанку Якова Смолія про відставку. Яким є курс в обмінних у містах України, читайте у матеріалі 24 каналу.

Офіційні курси Нацбанку

Гривня 3 липня різко полетіла вниз, а долар перетнув позначку 27, євро – 30, свідчать дані НБУ щодо офіційного курсу валют.

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У порівнянні з попереднім днем американська валюта подорожчала ще на 41 копійку та коштує 27,18 гривні за долар. Щодо європейської, то її вартість теж відчутно зросла – до 30,65 гривні за євро. Тобто у порівнянні з 2 липням – на 66 копійок.

Яка ситуація в обмінниках

Загалом 3 липня в обмінниках України долар у середньому купують за 27,02 гривні, продають – 27,12 гривні, свідчать дані на "Мінфіні". За одне євро треба викласти 30,35 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,15 гривні.

Київ

Купити долар можна за ціною від 26,99 до 27,60 гривні, а продати – за 26,50 – 29,01 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 30,22 до 30,59 гривні, а продати – за 29,15 – 30,88 гривні.

Львів

Купити долар можна за ціною від 27,07 до 27,30 гривні, а продати – за 26,90 – 27,03 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,70 до 30,70 гривні, а продати – за 30,12 – 30,20 гривні.

Одеса

Долар можна купити за 27,08 – 27,25 гривні, а продати за ціною від 27,00 до 27,05 гривні.

За євро треба віддати від 30,33 до 30,45 гривні, виручити за продаж можна 30,00 – 30,27 гривні.

Харків

Долар можна купити за 27,04 – 27,20 гривні, а продати за ціною від 26,70 до 27,10 гривні.

За євро треба віддати від 30,30 до 30,69 гривні, виручити за продаж можна 29,70 – 30,34 гривні.

Дніпро

Купити долар можна за ціною від 26,95 до 27,20 гривні, а продати – за 26,95 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 30,40 до 30,50 гривні, а продати – за 30,15 – 30,35 гривні.

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Чому гривня різко знецінилася

Причиною зростання курсів валют була заява глави НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск.

Ринок відреагував миттєво – попит на валюту одразу зріс. Нацбанк змушений був продати 200 мільйонів доларів, аби заспокоїти паніку серед населення.



Статистика курсу валют в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу