Знаходять лазівки для обходу санкцій: в Росії різко впав курс рубля

Причини падіння курсу рубля на торгах в Московській біржі є комплексними. Курс рубля впав через рефлексування Московської біржі на санкції, введені 5 грудня.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив економіст Олег Пендзин. Ще однією причиною здешевшання російської валюти є пожвавлення сірого імпорту.

До теми Перелік може здивувати: економіст назвав країни, які почали купувати більше російської нафти.

Сірий імпорт почав зростати

Олег Пендзин нагадав, що попереднє укріплення рубля відбулося через сильне просідання імпорту у зв’язку з санкціями та росіянам "не було куди дівати долари".

"Проблема полягає в тому, що імпорт почав швидко зростати, нарощуються потоки через треті країни, Туреччину та Китай. Росте сірий імпорт і, як наслідок, попит на валюту зростає",

– пояснив економіст.

Пропозиція на валюту, на думку Пендзина, буде сильно обмежена у зв’язку з нафтовими санкціями.

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Обхід санкцій Росією є небезпечним

Економіст вважає, що те, що росіяни знайшли механізми обходу санкцій є дуже небезпечним.

"Росіяни продовжують виробляти на своїх підприємствах крилаті ракети, в яких, після дослідження уламків, знаходять європейські комплектуючі. Або це старі запаси, або сірий імпорт, який йде зрозуміло через які країни", – розповів економіст.

За словами Олега Пендзина, росіяни поволі знаходять механізми обходу санкційних обмежень. Це стосується побутових товарів довгострокового використання.

Китай не надає воєнно-технічної допомоги, це доведено. Але він своїми товарами починає закидувати російський ринок. Активно працюють інші країни, які допомагають росіянам через сірий імпорт обходити ті речі, які обійти неможливо,

– пояснив економіст.

ООН недопрацьовує

Олег Пендзин додав, що Росія також зараз витрачає багато грошей на купівлю дронів у Ірану. ООН мала б провести дослідження щодо невиконання рішення Ради безпеки з приводу санкцій, які накладені на цю країну.

"Американці підняли це питання, але чомусь дослідження походження дронів, які знищують українську інфраструктуру, ніхто не проводив. На жаль, у світі немає білих і чорних кольорів, все сіре і змазане", – підсумував економіст.

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