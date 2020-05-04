Курс долара у травні: прогнози економістів

Від початку карантину курс валюти в країні постійно змінюється. За словами експертів, це – наслідок глобальної фінансової кризи та панічного попиту на валюту в березні з боку українського бізнесу та населення.

Чи варто чекати долара по 29 гривень та чи не час саме зараз купувати валюту – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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З карантином українці стали частіше продавати долар, аніж його купувати. Адже доходи населення скорочуються, а курс – все більше відлякує. За майже 8 тижнів карантину він коливався від 24,93 до 28,11 гривні.

Те, що відбувалося у березні, як пояснив економіст Сергій Фурса – це реакція українського бізнесу, переважно негативні очікування.

Коли всім стало зрозуміло, що у нас світова фінансова криза – а в Україні були проблеми з співпрацею з МВФ, було не визначено, чи буде ця співпраця, – бізнес " психанув, умовно кажучи. І почав скупляти долар,

– пояснив він.

На початку квітня Нацбанку вдалося стабілізувати гривню. Тоді регулятор, аби уберегти українську валюту від різкого знецінення, продав понад 2 мільярди доларів з резерву. Втім гривня так і не повернулася до докарантинних позначок.

Довідка. За даними НБУ, у понеділок, 4 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 95 копійок. Тобто на початок тижня його вартість зменшилася на 2 копійки.

"Це вдалося погасити завдяки діям Нацбанку, який продавав долари з резерву і згладжував цю "недопаніку". І плюс прогрес був у перемовинах з МВФ, що ще трохи до того траншу. В результаті ситуація заспокоїлася", – зазначив Фурса.

Що відомо про новий транш МВФ для України?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації. Зараз Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Однак МВФ ставив умови: закон про банки та закон про ринок землі.



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Однак, процес виконання вимог МВФ ще не завершено. Остаточного рішення Ради директорів Фонду досі немає.

Через карантин в країні зменшився імпорт товарів, відповідно і попит на долар впав. Через це наприкінці квітня гривня дещо укріпилася.

"Загальний попит тиску на валютний ринок зменшився насамперед завдяки імпортерам. Сьогодні ми маємо такий плаваючий курс на рівні 27 гривень за долар, хоча в бюджеті закладено – 29,05", – прокоментував економіст Олег Пендзин.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

Зміниться ситуація на валютному ринку лише після виходу країни з карантину. Адже почне на повну працювати бізнес, через що знову зросте попит на долар. Крім того, на курс валют може вплинути й світова криза, зокрема зниження цін на енергоресурси та нафту.

Однак, за словами експертів, не варто чекати долара по 30 гривень, найімовірніше він досягне позначки 28. Пендзин запевнив, що після карантину різко зросте попит на долар у імпортерів, які почнуть сюди вести імпорт, щоб навантажити ті магазини, які почнуть працювати.

І тоді буде тиск на валютний ринок. І тоді ми, напевно, будемо мати послаблення гривні. Найбільший тиск ми побачимо на кінець травня – початок червня,

– переконаний він.

А поки валютний ринок у травні буде без значних змін. Курс долара коливатиметься в районі 27 гривень.