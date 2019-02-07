Курс валют на 7 лютого: долар та євро значно здешевіли
На четвер, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 25 копійок. Тож вартість долара становить 26 гривень 96 копійок.
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Тим часом європейська валюта втратила в ціні 37 копійок. Так, у четвер євро коштує 30 гривень 72 копійки.
Джерело: 24 канал
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