Курс валют на 7 лютого: долар та євро значно здешевіли

На четвер, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 25 копійок. Тож вартість долара становить 26 гривень 96 копійок.

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Тим часом європейська валюта втратила в ціні 37 копійок. Так, у четвер євро коштує 30 гривень 72 копійки.