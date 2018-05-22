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Курс валют на 22 травня: євро і долар не припиняють падіння

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Курс валют НБУ на 22 травня
Курс валют НБУ на 22 травня / cnbc.com

На вівторок, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні світові валюти продовжують дешевшати.

Так, за даними на сайту НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав на 6 копійок.

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22 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 8 копійок.

Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона подешевшала одразу на 13 копійок.

Офіційний курс євро у вівторок становитиме 30 гривень 67 копійок.

Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта євро Долар-Гривня Гривня Долар
Джерело: 24 Канал
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