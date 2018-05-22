Курс валют на 22 травня: євро і долар не припиняють падіння

На вівторок, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні світові валюти продовжують дешевшати.

Так, за даними на сайту НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав на 6 копійок.

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22 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 8 копійок.

Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона подешевшала одразу на 13 копійок.

Офіційний курс євро у вівторок становитиме 30 гривень 67 копійок.