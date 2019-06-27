Курс валют на 27 червня: долар та євро впали в ціні
На четвер, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо здешевшали.
За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 3 копійки. Тож у четвер долар коштує 26 гривень 16 копійок.
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Водночас європейська валюта втратила трохи більше – 10 копійок. Так, вартість євро 27 червня становить 29 гривень 73 копійки.
Джерело: 24 канал
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