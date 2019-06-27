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      Курс валют на 27 червня: долар та євро впали в ціні

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 27 червня 2019
      Курс валют НБУ на 27 червня / unsplash.com

      На четвер, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо здешевшали.

      За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 3 копійки. Тож у четвер долар коштує 26 гривень 16 копійок.

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      Водночас європейська валюта втратила трохи більше – 10 копійок. Так, вартість євро 27 червня становить 29 гривень 73 копійки.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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