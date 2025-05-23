"Кріт" ФСБ серед українських курсантів: СБУ викрила зрадника

СБУ затримала курсанта провідного військового інституту України, який шпигував для ФСБ та мав скоригувати ворожий ракетний удар по навчальному закладу. Зрадник наносив координати навчальних корпусів та передавав детальні звіти російським кураторам.

За даними слідства, студент-зрадник шукав легкого заробітку у телеграмі, де його і завербували співробітники ворожої Федеральної служби безпеки Росії. За завданням ворога курсант повинен був скоригувати ракетний удар по навчальному закладу, де він навчався.

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Які дані зрадник встиг передати ворогу

Затриманий курсант позначав на картах геодані навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту. Позначені координати він також підкріплював фотографіями.

Кріт встиг передати ворогу дані про виробничі потужності одного з підприємств військово-промислової галузі України, де для курсантів проводилися виїзні заняття.

Також затриманий підготував до відправки куратору з ФСБ "звіти", в яких розписав графіки перебування курсантів на різних локаціях.

Яке покарання понесе зрадник

Завдяки оперативній роботі кіберспеціалістів СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на Росію та затримали прямо на території вишу.

Вже колишній курсант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронні органи оголосили йому підозру – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

21 травня, у середу, СБУ також викрила російського агента ФСБ на Одещині. Він шпигував під виглядом інженера і передавав ворогу технічну документацію ЗСУ. 47-річному чоловіку загрожує довічне ув'язнення.