Чи є шанс відновити позиції: полковник запасу оцінив, як розгортатимуться бої на Курщині й Сході
- Російська армія перестала наступати на Донбасі, втрачаючи контроль над захопленими територіями.
Росіянам потрібна оперативна пауза через брак резервів, а на Курському напрямку вони атакують власні об'єкти.
Вперше за понад рік росіяни перестали наступати на Донбасі. Вони не просто зупинилися – вони втрачають контроль над частиною українських захоплених територій.
Про це зазначив в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що ситуація на східному фронті сприятлива для ЗСУ. Українські військові мають рухатися вперед, бо у росіян зараз вичерпалися резерви.
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"Зараз є шанс відновити українські позиції. На Покровському напрямку можна росіян відтіснити навіть до Селидового. Це допоможе відновити позиції в Торецьку, а також у Часів Ярі. Це те, що можна зробити в найближчий місяць-півтора", – сказав Світан.
Навіщо Путіну пауза
Він додав, що, з огляду на брак ресурсів у Владіміра Путіна на сході, йому зараз украй потрібна оперативна пауза. Російський диктатор використав усі свої резерви і майже нічого не залишив для оборони, сподіваючись, що ЗСУ зупинять бойові дії тоді, коли російська армія виснажиться.
Що відбувається на Курському напрямку: дивіться на карті
"У нього були певні резерви для виконання бойових завдань. Із цих резервів були виділені війська, які мали закріпитися на захопленій території, тобто ті війська й резерви оперативно-тактичного рівня, які вже повинні були зустріти контрнаступ наших військ. Але Путін ці резерви також кинув у наступ, сподіваючись, що Дональд Трамп його врятує", – сказав Роман Світан.
Він пояснив, що зараз виснажена російська армія, яка наступає на сході, змушена зупиняти бойові дії. Упродовж місяця вони підтягуватимуть резерви, відновлюватимуть війська й повернуться для подальшого удару.
Що відбувається в Курській області
Роман Світан зазначив, що росіяни продовжують так звану "денацифікацію" – знищують власні населені пункти, скидаючи авіабомби на Курську область.
Протягом останніх пів року ми демілітаризували цей напрямок, а росіяни його "денацифікували". Вони максимально використовують як вільнопадаючі бомби, так і керовані авіабомби, щоб уразити власну інфраструктуру,
– зазначив Світан.
Він додав, що на Курському напрямку ЗСУ засиділися в наступальній позиції. Швидше за все, останній місяць вони тримали цей напрямок, щоб використати Курську область як розмінну монету.
"Є певні правила ведення бойових дій, у яких військові добре розбираються: зайшли, виконали завдання, відійшли, повернулися в оборонну позицію. Якби це було зроблено місяць-півтора тому, цього не довелося б робити під ударами російських військ. Позиція була б розгорнута в уже керованому режимі. А зараз відбулося те саме, що можна було зробити місяць тому, але вже під ударами росіян, які до цього часу встигли перегрупуватися", – пояснив Світан.
Важливо! Російські джерела поширюють інформацію про нібито майбутній повний вихід ЗСУ з Курської області. Володимир Зеленський повідомив, що українські військові продовжують бої в Курській області.
Він також наголосив, що зараз на Курському напрямку будуть розгорнуті оборонні позиції.
Архітектура фронту загалом буде оборонною – глуха оборона, у яку нам потрібно йти до кінця року через можливі перебої з постачанням американської військової техніки,
– пояснив Світан.
Він зазначив, що потрібно перечекати, поки не почнуться серйозні поставки як європейського, так і українського озброєння. Тобто архітектура фронту має бути оборонною, принаймні на північному напрямку.