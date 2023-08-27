У Курську та Брянську пролунали потужні вибухи: пошкоджено будинок і корпус університету

У Росії пролунали потужні вибухи на території Курської та Брянської областей. Російське міноборони вже традиційно звинуватило в атаці Україну.

Про вибухи у Курську й Брянську повідомляють місцеві телеграм-канали. Кремлівські пропагандисти ж не поспішають висвітлювати події, які сталися у двох областях, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни вкотре бідкаються на атаку безпілотниками

Неспокійно було уночі у Курську. Місцеві жителі у мережі пишуть, що чули щонайменше чотири потужні вибухи. Інші ж стверджують, що буцімто вибухів було більше – близько 7. Повідомляють, що "хлопки" чули у районі залізничного вокзалу.

У Курську пролунали вибухи: дивіться відео

Крім того, у телеграм-каналах повідомляли, що нібито у лісі поряд з містом було чути автоматні постріли. Місцева влада ж не поспішає коментувати вибухи у Курську.

Потужні вибухи у Курську: дивіться відео

Від вибухів спрацювали сигналізації на авто: дивіться відео

Вибухи також чули й в Брянську. Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що область буцімто атакували невідомими безпілотниками, тому вибухи які могли чути місцеві – це робота ППО. Богомаз у мережі відзвітував про "успішну роботу", а також заявив, що унаслідок "атаки" ніхто не постраждав, руйнувань немає.

Згодом губернатор Курської області заявив, що унаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок. Як стверджують окупанти, від вибухової хвилі у будинку побило вікна. Крім того, зазнав руйнувань й корпус інженерного факультету Курського ДАУ.

"Займань не сталося, ніхто з мешканців не постраждав. Усі оперативні служби працювали на місці вибуху. Збитки зараз оцінюються, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна", – заявив губернатор.

Цікаво, що такими коментарями росіяни суперечать самі собі. Поки міноборони стверджує, що усі безпілотники "збили" й руйнувань немає, місцева влада говорить протилежне.



Наслідки атаки у Курську / Фото росЗМІ

Російське міноборони заявило про атаку БпЛА

Міноборони Росії прокоментувало вибухи й звинуватило Україну в "спробі атакувати" Курську та Брянську області. За їхніми словами, атакували регіони 2 безпілотники.

По російських регіонах було випущено двох безпілотників. Їх виявили чергові засоби ППО – апарати знищили у польоті,

– мовиться у заяві російських загарбників.

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