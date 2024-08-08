Дозволить дістатися АЕС: ЗМІ назвали ще один населений пункт, де тривають бої у Курській області

Російські ЗМІ бідкаються про бої у селі Кромські Бики. Окупанти скиглять, що його захоплення нібито дозволить вийти до Курської АЕС.

Так, за їхньою інформацією, спостерігається бойова активність за 13 кілометрів від Льгова, де за останніми даними проживає близько 17,5 тисяч осіб. Зазначається, що згідно з супутниковими знімками, через Кромські Бики до Льгова йде хороша асфальтована дорога, яка дозволяє пересуватися з великою швидкістю.

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Бої у селі Кромські Бики

Бої у Курській області начебто йдуть під селом Кромські Бики, звідки до передмістя Льгова залишиться пройти близько 16 кілометрів. Про це російським ЗМІ повідомив неназваний військовий окупаційної армії, який перебуває під Курськом.

За його словами, захоплення передмістя Льгова відкриє дорогу на місто Курчатів, де знаходиться Курська атомна електростанція.

Наразі питання стоїть про АЕС, ситуація напружена. Бої біля Кромські Бики. До передмістя Льгова – 16 кілометрів, далі дорога на Курчатів, де наша АЕС. Самі розумієте,

– скаржиться окупант.

Від населеного пункту Кромські Бики, як пишуть провоєнні телеграм-канали ворога, можна дійти до автомобільної траси E38, яка відкриває дорогу на Курчатів. У цьому місті знаходиться Курська АЕС. Від передмістя Льгова до Курчатова – приблизно 31 кілометр.

Ще один напрям руху у Курській області – селище Кореневе, що знаходиться за 18 кілометрів від кордону, на підступах до якого, за даними Z-каналів, тривають бої. Через Коренево проходить асфальтована дорога до 15-тисячного міста Рильськ. Від Коренево до Рильська – 20 кілометрів.

До слова, раніше за останніми даними російських ЗМІ, загальна площа території, над якою Росія могла втрати контроль, сягнула 350 квадратних кілометрів. Однак вочевидь вона поступово стає дедалі більшою.