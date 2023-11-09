Росіяни бідкаються про атаку Курської області: регіон буцімто атакував безпілотник
Росіяни знову почали скаржитися на атаки невідомих безпілотників і гучні вибухи. Так, громадяни країни-агресорки 9 листопада зафіксували БпЛА поблизу Курської області.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Місце прильоту начебто оточили правоохоронці, передає 24 Канал.
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У Курській області знову неспокійно
Пропагандисти зазначили, що безпілотник буцімто атакував маслоробний комбінат у місті Суджа Курської області. Зокрема, окупанти кажуть, що цей безпілотний літальний апарат містив касетні боєприпаси.
Курську область буцімто атакували касетними боєприпасами / Фото з російських телеграм-каналів
Губернатор Курської області Роман Старовойт сказав, що БпЛА буцімто переносив три боєприпаси, два з яких розірвалися і начебто пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції на комбінаті. За словами росіянина, один снаряд не розірвався і для його знешкодження залучено саперів.
Наостанок Старовойт підкреслив, що постраждалих внаслідок атаки нібито немає. Наразі місце оточили правоохоронці, які "документують наслідки ворожого обстрілу".
У Росії весь час лунають вибухи
- Росіяни 7 листопада жалілися про гучні звуки у місті Таганрог, що на півдні країни-агресорки. За попередньою інформацією, атаки зазнав військовий аеродром противника, де стояли "пташки" російських загарбників, що мали атакувати прифронтові населені пункти.
- За два дні до цього "тривожно" було й у Ростові-на-Дону та й Бєлгороді. Зокрема, там росіяни жалілися про "аплодисменти", які лунали пізно вночі, що зруйнувало сон жителів російських міст.
- Раніше російське міноборони бідкалося про "українські дрони" над Курською та Бєлгородською областями. Так, російське відомство зазначило, що нібито вдалося збити 4 безпілотних літальних апарати за допомогою славнозвісних систем протиповітряної оборони.
- Лунали гучні вибухи у Ростові й наприкінці жовтня. Так, у мережі публікували кадри з наслідками "роботи ППО" у небі над російським регіоном, а місцеві жителі повідомляли, що "системи ППО не працювали".