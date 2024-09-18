Не захоплення територій: Світан назвав найголовніше завдання на Курщині

Курська операція триває з успіхами для українських військових. Перед ними відкриваються важливі стратегічні можливості, які дозволять оточити тисячі російських військових.

Для Сил оборони головне не захоплення російських територій, адже Україні вони не потрібні. Детальніше про основну мету Курської операції 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

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Яке головне завдання виконують ЗСУ на Курщині

Видання Forbes пише про те, що у ЗСУ з'явилася нова стратегія у Курській області – швидко пересуватися і брати російські війська в оточення. Аналітики зауважують: якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном.

Крім того, днями у Курській області оголосили обов'язкову евакуацію з двох районів: Рильського та Хомутівського. Це, ймовірно, свідчить про продовження української операції.

Стратегічне завдання будь-якої оборонної армії – знищення армії противника, яка нападає. Звільнення чи захоплення територій противника – це наслідок виконання першого завдання. Якщо ми знищуємо противника на його території, то беремо її під контроль. В основному для маневрових боїв,

– пояснив Роман Світан.

Маневрові бої – це бої без укріпрайонів, тобто без оборони як такої.

"На Курщині з одного боку – операції, що сковують росіян і змушують їх переправляти резерви зі східного фронту, а з іншого – операції, які знищують противника маневровими боями. Зараз проходять операції, які мають на меті захоплення ворога, який намагається рухатися на Любимовку. А ми фактично з тилу пробуємо перерізати логістичні ланцюги. Оптимальний варіант рухатися у бік Глушково", – зазначив військовий експерт.

У такий спосіб українські військові зможуть "розсікти" оперативне оточення на дві частини. Це означає, що російське угруповання буде в оточенні і в районі Тьоткіно – на заході, і в районі Снагості – на сході.

Де розташоване Тьоткіно, Глушково та Снагость: дивіться на карті

"Є стратегічна можливість виходу на Рильськ не з боку Суджі, не ми зайшли, а зі сторони українського Глухового (Сумщина – 24 Канал). Там є траса, яка йде через Глухово на Рильськ, Льгов, Курчатов та Курськ. Рух вздовж цієї траси взагалі закриє російський "котел". Там опиняться тисячі російських військових", – підсумував Світан.