Росія поскаржилася в ООН на "порушення Україною прав людини" у Курській області
Вже шосту добу поспіль у Курській області тривають бої. Так звана уповноважена з прав людини у Росії поскаржилася на Україну в ООН.
Так, Татьяна Москалькова звинуватила ЗСУ у "варварському нападі на Курську область". Вона стверджує нібито про "тисячі постраждалих цивільних".
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Омбудсмен Росії похвалилася, що разом з органами влади бере участь у гуманітарній допомозі для жителів Курська та звинуватила у всьому Україну.
Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини,
– написала Москалькова.
Уповноважена Росії каже, що хоче, аби ситуація у Курській області була відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка запланована на вересень.
Цікаво, що Росія досі не публікувала жодних доказів так званого "варварського ставлення".