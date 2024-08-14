Бої у Курській області: росіяни риють окопи на лінії можливого просування ЗСУ

Збройні Сили України продовжують просуватися у Курській області. Тож російські загарбники поспіхом почали рити окопи на тлі таких успіхів наших військ.

Відомо, що найближча до України траншея знаходиться за 45 кілометрів від кордону. Про це повідомляють аналітик OSINTtechnical.

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Росіяни риють окопи у Курській області

Аналітик OSINTtechnical оприлюднив супутникові кадри, які свідчать про те, що російські сили риють окопи на лінії можливого просування Збройних Сил України. Згідно з оприлюдненими даними, оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов – Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.

Найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону. Найбільш дальня перебуває на перетині трас Селіхові Двори – Іванине та Дьяконове – Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.



Окопи у Курській області / Фото OSINTtechnical

До слова, The Guardian пише, що Україна направила тисячі військових для наступальних дій у Курській області. Ймовірно, таку кількість бронетехніки не використовували на жодній із ділянок фронту за всі 2,5 роки повномасштабної війни.