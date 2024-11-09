Найбільша концентрація обстрілів, бойових дій і сил ворога зараз на Курщині, – ОТУ "Сіверськ"

На Курщині тривають запеклі бої, тут наразі фіксують найбільшу концентрацію обстрілів і сил ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника угруповання ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі "Ми-Україна".

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За словами військового, бої на Курщині мають маневренний характер, а ворог активно накопичує живу силу і техніку.

М'ясні штурми

Водночас попри значну перевагу ворога, українські захисники не дозволяють росіянам досягти успіху. За останні дві доби російські сили зазнали значних втрат.

"Ворог застосовує тактику м'ясних штурмів, нічого нового ми не бачимо", – зазначив Мисник.

До слова, раніше аналітики інформували про поновлення наступальних дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу на Курському напрямку. Зауважувалося, що по останньому вектору ситуація уточнюється, але по трьох інших масований натиск вдалося зупинити.