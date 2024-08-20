Британський полковник у відставці сказав, чи є у Путіна резерви, які можна кинути на Курщину

Кремлю критично бракує військових у Курській області. Підрозділи, що зараз перебувають на прикордонні Росії, не можуть дати відсіч ЗСУ.

У Росії навіть створюють угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ". Однак насправді Кремлю не має чого протиставити ЗСУ. Детальніше про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Росія перебуває у скрутному становищі

Операція ЗСУ у Курській області стала для Владіміра Путіна великою проблемою. Сили оборони день за днем беруть під контроль нову територію та навіть створюють умови для оточення російських військових.

Військове керівництво Росії намагається нашкребти певну кількість особового складу з різних фронтів України (оминаючи при цьому Покровський напрямок). Однак і цього недостатньо.

Я не думаю, що у Росії є такий стратегічний резерв. Є кілька президентських гвардій, які захищають Путіна. Ми знаємо, що він перекинув засоби ППО з передової, щоб захистити свої палаци в Москві та Сочі. Тож, думаю, Путін більше турбується про власну безпеку. Будь-які резервні війська, які у них є, захищатимуть Кремль і Путіна,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Окрім тих людей, яких тримає Путін для власного захисту, не вдасться знайти живу силу, яку можна відправити у бої на території Росії безпосередньо. Про це, зокрема, свідчить те, що у Курську область перекинули навіть військових з Військово-космічних сил Росії.

"У них немає стратегічного резерву, який можна перекинути на Курщину, Бєлгородщину чи деінде. Його не існує. Всі їхні військові на передовій. Їхні танки – також. Ведуться розмови про те, щоб розконсервувати танки часів Другої світової і кинути їх на фронт. Армія, яка має резерви точно так не діє. Отже, я справді не вірю в це. Росія перебуває у дуже складному становищі", – зауважив полковник.

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Варто додати, що зараз ЗСУ готуються взяти росіян у "котел", підірвавши 3 мости на Курщині. Там можуть опинитися від 3 до 5 тисяч російських військових, тож ситуація для Росії може погіршитися ще більше. За словами Геміша де Бреттона-Гордона, Курська операція загалом є "блискучим кроком України".