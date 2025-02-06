Курській операції – пів року: Генштаб назвав ключові досягнення наступу на територію Росії

З початку Курської операції у серпні 2024 року минуло 6 місяців. Загальні втрати ворога на цій ділянці за таки проміжок часу сягають близько 40 тисяч осіб, майже половина – убитими.

Це вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, там розповіли про поточні досягнення.

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Які успіхи Курської операції

У Генштабі констатували, що операція українських сил на території Курської області розпочалася 6 серпня 2024 року і, таким чином, триває вже пів року. Зауважують, що наші війська і досі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" на території Росії.

Там нагадують, що наступальна операція мала не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію, змусивши росіян перекидати значні ресурси, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

Відомо, що на тлі цієї операції Москва була вимушена просити допомогу у Пхеньяну, який спрямував у Курську область близько 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту Північної Кореї, за даними українських військових, склали близько 4 тисяч осіб.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з трьох умовних північнокорейських бригад одну фактично знищили, ще дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР, які Росія отримала на допомогу задля повернення територій, зараз відведені з лінії фронту.

За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими,

– ідеться у повідомленні.

Також під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Зазначається, що це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях впродовж тривалого часу.

Що відомо про втрати Росії у Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 5 лютого 2025 року під час проведення Курської наступальної операції росіяни втратили:

131 танк,

689 бойових броньованих машин,

386 артилерійських систем,

12 одиниць РСЗВ,

12 засобів ППО,

1 літак,

3 гелікоптери,

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,

1164 одиниці автомобільної техніки,

34 одиниці спеціальної техніки.

"Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою", – резюмували у Генштабі.

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський висловив зацікавленість у тому, які вимоги Росія висуватиме щодо Курської області, коли дійде до етапу "дипломатичного врегулювання" війни. Він підкреслив, що ЗСУ стабільно закріпилися в області.