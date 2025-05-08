Збройні Сили України зайшли в Тьоткіно Курської області, – ISW

Збройні Сили України продовжують операцію на території Курської області. Українські війська, ймовірно, перейшли російсько-український кордон у районі селища Тьоткіно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відомо про бої на Курщині

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіно. Це може означати, що ЗСУ взяли під контроль позиції у населеному пункті.

Російські воєнкори стверджують, що українські війська захопили до двох вулиць у південній частині Тьоткіно. Станом на 7 травня ворог продовжував стверджувати, що ЗСУ утримують позиції в населеному пункті.

Також один з воєнкорів переконував, що Збройні Сили захопили Новий Путь, однак інший мілблгер зазначав, що атаки були відбиті. ISW не спостерігала геолокаційних кадрів, що підтверджували успіхи ЗСУ.

До речі, днем раніше Сирський доповів Зеленському про дії Сил оборони в Курській і Бєлгородській областях.