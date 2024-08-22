Дайте часу, – у Зеленського запевнили, що Курська операція покращить ситуацію на Покровському

Росіяни зосередили на Сході України велику кількість своїх сил та засобів, які поки не перекидають в Курську область. Однак згодом це неодмінно станеться.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що на Сході нашої країни росіяни мають настільки багато засобів, що вивести їх одразу не вдасться. Курська операція також в майбутньому зможе модерувати оборонні дії.

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Подоляк пояснив, що Росія може атакувати на дуже вузькому проміжку лінії фронту, на якомусь напрямку, якщо має там тотальну перевагу у живій силі й ресурсах. Тобто ворог концентрує сили і тільки тоді може реалізувати свій план.

Тому, коли ви говорите, що дуже потихеньку вони виходять (зі Сходу України – 24 Канал), то треба розуміти, що настільки багато всього там було зібрано, що вивести це одразу вони точно не зможуть. Навіть, якби хотіли перекинути все це в Курську область,

– зауважив радник голови ОПУ.

Він розповів, що зараз є два типи війни. Україна на своїй території зараз веде оборонну війну. Другий тип – це контрнаступальні операції, які впливають й на оборонні дії України.

Курська область – це контрнаступальна операція високого, ефективного планування, значної ефективності, яка дозволить модерувати й оборонні дії. Дайте для цього певний час,

– підкреслив Подоляк.