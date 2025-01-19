Десятки тисяч з найкращих частин: Сирський назвав точне число ворожих військ у Курській області

Вже п'ятий місяць триває операція Збройних Сил у Курській області. Росія була вимушена перекинути з інших напрямків понад 60 тисяч військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.

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Сирський висловився про Курську операцію

Після початку Курської операції росіяни були вимушені перекинути з інших напрямків і створити угрупування, що нараховувало 67 тисяч найкращих своїх частин. Це число включає як росіян, так і залишки північнокорейських військових.

Олександр Сирський розповів, що до планування Курської операції допускалося обмежене коло осіб. Йдеться про 3-4 офіцерів.

Навіть підрозділи, частини, які готуються до проведення наступальних дій, вони конкретно не знають, де ці наступальні дії будуть проводитися,

– акцентує Сирський.

Окрім цього, в інтерв'ю головнокомандувач наголосив, що виграти війну в обороні неможливо.

Також Сирський наголосив, що втрати Росії у війні проти України за 2024 рік зросли. У 2024 році російська армія втратила 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч загиблих. Це більше, аніж за два попередніх роки повномасштабної війни.