Десятки тисяч з найкращих частин: Сирський назвав точне число ворожих військ у Курській області
- Росія перекинула понад 67 тисяч військових до Курської області у відповідь на операцію ЗСУ.
- Планування Курської операції було обмежене до 3-4 офіцерів, а підрозділи не знали точних місць наступу.
- Головнокомандувач Сирський наголосив, що виграти війну в обороні неможливо.
Вже п'ятий місяць триває операція Збройних Сил у Курській області. Росія була вимушена перекинути з інших напрямків понад 60 тисяч військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.
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Сирський висловився про Курську операцію
Після початку Курської операції росіяни були вимушені перекинути з інших напрямків і створити угрупування, що нараховувало 67 тисяч найкращих своїх частин. Це число включає як росіян, так і залишки північнокорейських військових.
Олександр Сирський розповів, що до планування Курської операції допускалося обмежене коло осіб. Йдеться про 3-4 офіцерів.
Навіть підрозділи, частини, які готуються до проведення наступальних дій, вони конкретно не знають, де ці наступальні дії будуть проводитися,
– акцентує Сирський.
Окрім цього, в інтерв'ю головнокомандувач наголосив, що виграти війну в обороні неможливо.
Також Сирський наголосив, що втрати Росії у війні проти України за 2024 рік зросли. У 2024 році російська армія втратила 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч загиблих. Це більше, аніж за два попередніх роки повномасштабної війни.