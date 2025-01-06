Курська операція: чому саме зараз і від чого залежить її подальший розвиток

Сили оборони України здійснили ефективні контратаки у Курській області. Як ситуація розвиватиметься далі – залежить від ресурсів сторін.

Важливість Курської операції

Силам оборони України вже вдруге вдалося здійснити ефективні дії на Курському напрямку. Доцільність проведення цієї операції зараз – цілком зрозуміла. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Ситуація у Курській області – дуже боляча для російського президента Владіміра Путіна. Він хотів би ліквідувати цей аргумент до можливих переговорів щодо припинення ведення бойових дій. Для агресора це й принципове питання, адже зараз сили іншої держави перебувають на території Росії, чого не було з середини минулого століття.

Свій ресурс Путін розподіляв на східний фронт і на Курську область. Але тут несподівано, завдяки таємній підготовці ЗСУ, вдалося провести ефективні контратаки. Наразі не називаю їх контрнаступом, бо він вимагає більше ресурсів і більших результатів.

Важливо, що Силам оборони України вдалося сформувати поле радіоелектронного продавлювання дії БпЛА ворога. Тобто росіяни можуть використовувати лише свої дрони з оптиковолоконним приладдям і до 20 кілометрів. Крім того, їх можна залучити не скрізь. Зараз потенціал дій ворога знижений. Результат цього ми вже бачимо третю добу

Безумовно, контратаки у Курській області відбувається у зв'язку з тим, що Україні треба проявити себе, щоб росіяни і Путін відчули, що ми спроможні у складних умовах здійснювати наступальні дії. Це мають побачити і союзники України та інші держави світу. Курська операція має суттєве військово-політичне значення і тому наростити зусилля там – дуже важливо і принципово.

Суто з воєнного погляду, Курська операція – це розширення наших можливостей. Наприклад, у Курській області є майданчик, з якого росіяни запускають по Україні "Шахеди". Для України важливо прибрати цю загрозу.

Зараз західні джерела говорять, що надалі можливі дії ЗСУ на території інших областей Росії. Однак на це треба ресурси. А чи є вони у нас – це питання.

Україні потрібні зброя та ефективна мобілізація

Як буде ситуація розвиватися далі – залежить від ресурсів у сторін. Зрозуміло, що Путін і росіяни зазнали великих втрат за останні кілька місяців. Та попри це, вони все одно просуваються вперед на Сході України.

У нас зараз важка ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, у Великій Новосілці, Торецьку, Часовому Яру, Куп'янську. Для того, щоб зупинити ворога, нам потрібна техніка і боєприпаси, а також вирішення внутрішнього завдання – мобілізації, щоб поповнити наші підрозділи й сформувати резерви.

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Якщо ресурсів буде вистачати, а особовий склад поповнюватиметься – ситуація для України покращуватиметься. Якщо ні – то, на жаль, навпаки.

Дії на фронтах пов'язані. Ми вже бачили це під час дій на Курщині влітку 2024 року. Тоді ворог був змушений перекидати різні батальйони з фронтів в Україні у Курську область. Це призвело до двох наслідків:

на Сході України російські війська послабилися, оскільки частину батальйонів перекинули на Курщину;

на Курщині у перший час росіяни зіштовхнулися з проблемою у системі управління різними батальйонами. Згодом ворогу таки вдалося налагодити управління ними.

Зараз є інформація, що у Росії сформували резервні дивізії. Якщо їх будуть застосовувати на Курщині і перекидати на Схід України, то ситуація може розвиватися не так, як би нам хотілося.

Принципове питання – формувати резерви, збирати озброєння, техніку та боєприпаси. Це завдання держави, а не військових. Сухопутні війська не розв'язують питання мобілізації, це питання президента та уряду.