ЗСУ увійшли на Курщину з американською технікою, попри заборону США, – NYT

На початку серпня 2024 року Україна здійснила неймовірну операцію у тилу ворога. Сили оборони прорвали кордон із Росією і зайшли на Курщину, утворивши там значний плацдарм. Як виявилося, для цього наступу Київ використав американську зброю без відома США.

Ще у березні 2024 року США дізналися про те, що Україна готує наземну операцію на південному заході Росії. Тоді у ЦРУ попередили голову ГУР Кирила Буданова, що Сили оборони у разі перетину російського кордону не мають права використовувати американські зброю та розвіддані, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Пішли проти волі США

Як зазначає видання, українська влада скористалася моментом зміною американських керівників у серпні. Зокрема, з посади пішов представник ЦРУ у Києві. Саме тоді головком Сирський направив війська у Курську область.

Зазначається, що для операції Сили оборони використали озброєння, яке США надали для запобігання гуманітарній катастрофі в Харкові, а не для наступу на російську територію.

NYT пише, що цей факт ошелешив американців. Вони були шоковані тим, що Україна порушила домовленості. Один із високопосадовців Пентагону назвав дії Києва "справжнім шантажем".

Попри те, що українські дії підірвали довіру США, останні не припинили надавати нашій країні допомогу, зокрема з HIMARS і розвідкою. У Вашингтоні усвідомлювали, що без американської зброї Сили оборони опинилися б у катастрофічній ситуації.

До слова, за даними Reuters, ЗСУ могли просунутися вглиб Бєлгородської області на 3 – 4 кілометри.