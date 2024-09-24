Путіна страшить Курська операція ЗСУ: Зеленський назвав причину

Президент України упевнений, що операція ЗСУ в Курській області налякала Путіна. Також він вважає, що війна потроху добігає кінця, а план перемоги дозволить її завершити.

Відповідно до даних The Times, план перемоги Зеленського міститиме продовження операції у Курській області. Але під час інтерв'ю ABC News він не навів конкретних деталей.

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Чому Курська операція налякала Путіна

Він дуже боїться. Його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію,

– пояснив Зеленський.

Київ дізнався, що Росія хотіла захопити Суми, і завдав превентивного удару. Завдяки бойовим діям на Курщині ворог не окупував Північ України.

А стосовно плану перемоги український лідер висловився так: "Йдеться не про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Тільки маючи сильну позицію, ми можемо натиснути, ми можемо підштовхнути Путіна до припинення війни дипломатичним шляхом".

Та й загалом, це має бути швидке закінчення війни, а не продовження її на рік або декілька років.

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