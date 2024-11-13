Бійці 47-ї бригади знищили та добили 10 одиниць бронетехніки ворога на Курщині: ефектне відео

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади знищили 10 одиниць бронетехніки противника. Бійці спільно з сусідніми підрозділами успішно відбили масштабний наступ росіян на Курщині.

На Курщині росіяни застосували у штурмі десятки одиниць бронетехніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу бригади.

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Як українські оборонці відбивають масштабні штурми росіян

Російські сили залучили до штурму понад 30 одиниць техніки та особовий склад розміром з батальйон. Завдяки ефективним діям бійців 47-ї бригади було знищено 10 одиниць бронетехніки.

Перші три з них підірвалися на мінних полях, а решта була уражена з ПТРК "Стугна" та FPV-дронами з батальйону безпілотних систем.

47-ма бригада нищить техніку противника на Курщині: дивіться відео

У бригаді уточнили, що 10 одиниць знищили саме вони, а по іншим цілям завдали ударів ще бійці з сусідніх підрозділів.

До вечора 11 листопада російські війська провели п’ять хвиль механізованих штурмів на цій ділянці фронту. OSINT-спеціаліст @moklasen встановив, що бої відбувалися поблизу села Зелений Шлях у Курській області та на його околицях.

Нагадуємо, Forbes проаналізував ситуацію на Курщині. Російські війська там проводять масові штурми, незважаючи на колосальні втрати, аби повернути території до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.