Серйозні репутаційні втрати для Путіна: що показує партнерам Росії ситуація на Курщині

Одна з цілей Курської операції вивести Кремль з рівноваги й показати партнерам Росії немічність Владіміра Путіна. Тепер з кожним днем імідж російського президента погіршуватиметься, адже він не зміг швидко розв'язати проблему, поставити крапку з позиції сили.

В етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович припустив, як тепер Путіна сприйматимуть його найближчі союзники.

До теми Це ляпас Путіну, – політолог про реакцію Кремля на події в Курській області

Репутація Путіна зіпсована

Протягом останнього року російський президент запевняв своїх "союзників", зокрема, Китай, КНДР, Іран, у тому, що в нього нібито все під контролем, він дотисне ситуацію і з позиції сили завершить війну. Однак після початку операції на Курщині всі обіцянки розвіялися.

Китай відреагував дуже стриманою заявою на "прорив" кордону на восьмий день після початку операції. Адже під час візиту до КНР диктатор розповідав Сі Цзіньпіну одне, а тепер виявляється, що російський президент не може контролювати навіть свої території.

Репутаційні втрати для Путіна дуже серйозні. Він навіть ще уявити собі не може, наскільки ця історія буде довготривала. Йдеться, можливо, навіть не про тижні, а місяці,

– мовив Рейтерович.

Путін зазнаватиме репутаційних втрат щодня поки українські війська контролюватимуть частину території країни-агресора, робитимуть масові нальоти на аеродроми противника тощо.

Відповідно погіршуватиметься імідж Путіна в очах країн, за допомогою яких Росія тепер виживає під санкціями й взагалі в стані війни,

– додав політолог.