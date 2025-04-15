Це надважливі для ворога об'єкти: генерал армії назвав пріоритетні цілі на Курщині

У ніч на 15 квітня над Курськом прогриміло приблизно 30 вибухів. Росіяни бідкалися на атаку дронів. Для України важливо уражати резерви ворога та важливі інфраструктурні об'єкти на території Курської області.

Тоді не буде не буде скільки ударів по мирному населенню України та не буде підтримки військових операцій на Курщині. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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"Це прямі цілі для наших дронів"

Микола Маломуж зазначив, що сьогодні Росія обирає Курський та Покровський як головні стратегічні напрямки, куди генерує основні сили. З Курського напрямку окупанти хочуть зайти на Сумщину, щоб окупувати місто Суми. Тому зараз цей напрямок дуже важливий.

Українські захисники завдають ударів по резервах ворога біля Курська. Це вкрай важливо для того, щоб зменшити його наступальні можливості на цьому напрямку. Також це удари по об'єктах інфраструктури, які забезпечують російські війська.

Це логістика, склади боєприпасів, нафтопереробка, аеродроми. Цими днями з Курщини постійно запускаються дрони і ракети. Це прямі об'єкти для наших безпілотників, ракетних систем, які повинні нейтралізувати удари, які діють ефективно. Тоді проти мирного населення не буде скільки ударів, не буде підтримки військових операцій на Курщині,

– сказав генерал армії.

Очевидно, що ЗСУ продовжуватимуть цю роботу. Немає обмежень бити по Курщині у якихось секторах, особливо по військових об'єктах загарбників, об'єктах ВПК, угрупованнях ворога, штабах, складах і так далі.

Україна проводить оперативну, космічну, радіотехнічну розвідку. Наші бійці виявляють об'єкти та завдають ударів по тих секторах, які створюють небезпеку.