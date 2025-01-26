Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків, – Зеленський

Райони проведення Курської операції залишаються ключовими напрямками фронту. Зберігати там присутність ЗСУ потрібно передусім, щоб захищати Суми та Харків.

Про це 24 Канал пише з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Російським військам не вдається просунутися в Курській області: аналіз ISW

Для чого Україні буферна зона в Курській області

Президент України зазначив, що у доповідях командувачів та в розмові з міністром оборони України йшлося про основні напрямки військових дій – Донеччину та Курськ.

За словами Зеленського, Курська операція, яка триває вже пів року, потрібна для захисту української землі. Зокрема, буферна зона в Росії допомагає захищати від нових ворожих наступів Суми та Харків.

Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Передусім сьогодні я хочу відзначити воїнів 95 окремої бригади за дії саме на Курщині, також хочу відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної та 68 окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку і також – 24 та 100 окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни!

– сказав глава держави.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповідав, що за п'ять місяців Курська операція показала хороші результати. Вона почалася 6 серпня 2024 року і триває нині, зосереджуючи частину російських військ біля Курська. Це полегшує оборону ЗСУ на інших ділянках. Противник хоча і мав успіхи в Курській області, але зазнає втрат в особовому складі та власноруч знищує власну інфраструктуру.