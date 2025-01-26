Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження буферної зони в Курській області для захисту українських міст.
- Курська операція допомагає обороняти нашу територію, зосереджуючи частину російських військ біля Курська та полегшуючи захист на інших напрямках.
Райони проведення Курської операції залишаються ключовими напрямками фронту. Зберігати там присутність ЗСУ потрібно передусім, щоб захищати Суми та Харків.
Про це 24 Канал пише з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
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Для чого Україні буферна зона в Курській області
Президент України зазначив, що у доповідях командувачів та в розмові з міністром оборони України йшлося про основні напрямки військових дій – Донеччину та Курськ.
За словами Зеленського, Курська операція, яка триває вже пів року, потрібна для захисту української землі. Зокрема, буферна зона в Росії допомагає захищати від нових ворожих наступів Суми та Харків.
Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Передусім сьогодні я хочу відзначити воїнів 95 окремої бригади за дії саме на Курщині, також хочу відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної та 68 окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку і також – 24 та 100 окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни!
– сказав глава держави.
Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповідав, що за п'ять місяців Курська операція показала хороші результати. Вона почалася 6 серпня 2024 року і триває нині, зосереджуючи частину російських військ біля Курська. Це полегшує оборону ЗСУ на інших ділянках. Противник хоча і мав успіхи в Курській області, але зазнає втрат в особовому складі та власноруч знищує власну інфраструктуру.